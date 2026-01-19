Мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме в Челябинской области

Его деблокировали из-под завалов

Вечером 18 января в селе Кадымцево Троицкого округа в жилом доме на двух хозяев произошел хлопок газа. В результате здание обрушилось, под завалами оказался мужчина. Спасатели деблокировали его и передали медикам, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Обрушение конструкций произошло на площади 63 квадратных метра в результате утечки паров газовоздушной смеси из бытового газового баллона. Обошлось без пожара.

«Пострадавший находился в сознании, ему оказывается необходимая помощь»,— уточнили спасатели.