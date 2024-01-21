Мужчина погиб, врезавшись в дорожное ограждение на трассе в Челябинской области

Причины ЧП выясняются

Сегодня, 21 января, днем на территории Агаповского района произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки, по предварительным данным, не справился с управлением. Подробнее рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла около двух часов дня на 194 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. 49-летний водитель, управляя автомобилем «Чери А13», наехал на дорожное ограждение. От удара он погиб на месте.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Ранее смертельное ДТП произошло на территории Брединского района. 58-летний водитель «Опель Астра» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Мерседес Бенц» с полуприцепом. В результате аварии 53-летняя пассажирка «Астры» скончалась на месте происшествия. Водителя легковушки доставили в больницу с травмами.