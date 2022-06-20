Мужчина погиб во время конфликта со стрельбой в челябинском магазине

Подозреваемый задержан

В магазине «Магнит» на улице Барбюса, 63 в Челябинске во время конфликта троих мужчин один из них достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонентов. Стрелявший задержан, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Двоих пострадавших госпитализировали, позже один из них от полученных ранений скончался в больнице. По уточненным данным, мужчины получили ножевые ранения, а пневматическим пистолетом нападавший припугнул потасовщиков выстрелом в воздух.

«Подозреваемый задержан, доставлен в районный отдел полиции», — сообщили в ГУ МВД по региону.

В СУ СКР по Челябинской области рассказали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).