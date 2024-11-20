Мужчина погиб на ночном пожаре в деревянном доме в Челябинской области

К трагедии привела оставленная на ночь затопленная печь

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Минувшей ночью в деревне Шуранкуль Красноармейского района загорелся частный жилой дом. По предварительным данным, хозяева затопили печь и легли спать. Это нарушение правил безопасности стоило жизни одному из мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие на вызов спасатели увидели полностью охваченную огнем деревянную постройку. Один из хозяев успел эвакуироваться и сообщил, что в доме остался человек. Спасатели обнаружили тело погибшего 51-летнего мужчины во время тушения.

«Пожар локализован на площади 80 квадратных метров силами 14 специалистов при помощи пяти единиц техники. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи»,— уточнили в ведомстве.

Спасатели напомнили о том, что при топке печи важно следить за ней и не перекаливать. Кроме того, около нее не должно быть каких-либо вещей, на которые может перекинуться пламя. В последний раз топить печь можно за три часа до сна.