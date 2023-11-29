Мужчина погиб в ночном пожаре в частном доме в Челябинской области

Причины ЧП выясняют специалисты

В ночь на 28 ноября в Коркино Челябинской области произошел пожар в частном доме. В ходе тушения спасатели обнаружили хозяина помещения без признаков жизни, сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме по улице Красноармейской около 11 часов ночи 27 ноября. Сообщение пожарным поступило от очевидцев в 23:16. Прибыв, они обнаружили объятый огнем дом.

«В ходе тушения пожара огнеборцами был обнаружен 61-летний мужчина без признаков жизни. В настоящее время по факту пожара сотрудниками МЧС России проводятся проверочные мероприятия»,— сообщили в ведомстве.

На месте работали 14 человек и три единицы техники. Причины пожара выясняются.