Мужчина погиб в горящем частном доме ночью в Челябинской области

Пламя едва не перекинулось на соседние дома

Минувшей ночью в Карабаше на улице Республики загорелся частный дом. Хозяин спал крепким сном и в результате погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Объятый огнем дом заметили соседи хозяина постройки и вызвали спасателей. Пожарные сразу же вынесли из горящего дома два газовых баллона и приступили к тушению — огонь уже подбирался к соседним домам.

«В ходе тушения сотрудниками МЧС обнаружен 49-летний мужчина без признаков жизни. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки»,— уточнили в ведомстве.

В ликвидации возгорания было задействовано 17 человек и три спецмашины.