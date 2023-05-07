Мужчина погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля под Челябинском

Водитель не справился с управлением

Сегодня, 7 мая, на территории Копейска Челябинской области водитель автомобиля «ВАЗ» съехал в кювет, машина опрокинулась. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте ДТП, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла около двух часов дня на 2 километре автодороги Копейск — Потанино. По предварительным данным, 52-летний водитель «ВАЗ-21101» наехал на правую обочину, а затем съехал в левый кювет. Машина перевернулась. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.