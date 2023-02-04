Мужчина погиб при столкновении двух иномарок на трассе в Челябинской области

Водитель «Хендай» на перекрестке врезалась в «Киа Рио»

Сегодня днем, 4 февраля, на территории Варненского района произошло столкновение двух автомобилей. В результате погиб один человек, сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинской области.

Авария произошла в 14:05 на 97 километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды. 57-летняя водитель автомобиля «Хендай Гетц» на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Киа Рио».

В результате погиб пассажир автомобиля «Хендай» — мужчина на вид 50 — 55 лет. Водителя этого же авто доставили в больницу с травмами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.