Мужчина погиб при пожаре в квартире многоэтажки в Челябинске

Из подъезда эвакуировалось 20 человек

Сегодня, 20 июля, в Челябинске в квартире дома № 61 на Комсомольском проспекте произошел пожар. Хозяин получил сильные ожоги и в результате скончался, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже. Прибывшие спасатели обнаружили горение вещей на площади три квадратных метра и обгоревшего хозяина. Мужчину эвакуировали по автолестнице и приступили к ликвидации возгорания. Самостоятельно из подъезда вышли 20 человек.

«Мужчину с серьезными ожогами передали медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата: он скончался»,— уточнили в ведомстве.

Причину пожара выясняют сотрудники отделения дознания.