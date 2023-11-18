Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении

Вечером 17 ноября в Троицком районе Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам.

Трагедия произошла в 18:15 в частном доме, расположенном в поселке Березники. Пожарных вызвали соседи. Они же и сообщили прибывшим спасателям, что в доме может находиться человек.

Сотрудники пожарных частей №№ 238 и 55 отключили электроэнергию и приступили к тушению пожара, в ходе которого обнаружили тело мужчины.

Причина ЧП — неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели призывают южноуральцев строго соблюдать правила пожарной безопасности во избежание трагедий.