Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

Огонь охватил жилое помещение и надворные постройки

Поздно вечером 27 января в Кыштыме Челябинской области произошел пожар в частном доме. Несмотря на то, что жители соседних домов заверили спасателей в том, что в горящей постройке никого нет, пожарные обнаружили в доме тело мужчины, сообщили 28 января в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в 22:30 в одном из домов, расположенных на улице Калинина. Прибывшие на место спасатели обнаружили горение жилого дома и надворной постройки площадью 100 квадратных метров. В ходе разведки пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

«В тушении принимали участие 9 человек личного состава 38-й пожарно-спасательной части и 4 человека личного состава пожарной части № 117. Угрозы распространения огня не было»,— уточнили в ведомстве.

Причины возникновения пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания.