Мужчина погиб под колесами трамвая в Магнитогорске

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося

В ночь на субботу, 16 июля, в Магнитогорске водитель трамвая насмерть сбил мужчину. Об этом журналисту Первого областного информагентства рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«На улице 9-го Января около дома № 3б совершен наезд трамвая на 39-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. Каким образом мужчина попал под колеса электротранспорта — пока неизвестно.