Мужчина погиб под колесами грузовика под Челябинском

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Вечером 12 мая в Сосновском районе на 54‑м километре автодороги Западный обход произошла смертельная авария с участием грузовика, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

67-летний мужчина в темное время суток переходил дорогу в неположенном месте. В какой-то момент на него наехал грузовик МАН, которым управлял 50‑летний водитель. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

10 мая также в Сосновском районе произошла другая смертельная авария. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал водитель «Тойоты». Она скончалась на месте ДТП.