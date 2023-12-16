Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в Челябинске

ЧП произошло глубокой ночью

Ночью 15 декабря в Челябинске в СНТ «Тракторсад-1» произошел пожар в садовом доме. В результате ЧП погиб мужчина, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарных вызвали очевидцы. Прибыв на место, спасатели обнаружили объятый пламенем одноэтажный садовый дом, в котором уже произошло обрушение кровли. Пока одни пожарные тушили пламя, другие эвакуировали из расположенного рядом гаража автомобиль. В результате оперативных действий распространения пожара на соседние строения спасатели не допустили.

Уже при проливке и разборке конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.

Причины ЧП выясняют сотрудники отделения дознания.