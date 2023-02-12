Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажном доме в Магнитогорске

ЧП произошло рано утром в субботу, когда многие еще спали

Рано утром 11 февраля в Магнитогорске Челябинской области произошел пожар в квартире дома, расположенного на проспекте Карла Маркса. В результате погиб хозяин квартиры, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре в квартире, расположенной на третьем этаже дома № 78, поступило спасателям в 4:48. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение вещей на площади 5 квадратных метров. В помещении также был обнаружен мужчина без признаков жизни.

«Возгорание ликвидировано в 5:16. На месте работало 5 единиц техники и 19 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожность при курении»,— сообщили в ведомстве.

Личность погибшего выясняется.