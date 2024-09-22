Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Челябинской области

Еще два человека госпитализированы

Ночью 22 сентября в поселке Еманжелинка Еткульского района загорелся частный жилой дом. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв, пожарные обнаружили объятый пламенем дом и надворные постройки. Они сразу же приступили к ликвидации возгорания. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

«В результате пожара погиб мужчина. Две женщины получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение»,— уточнили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что в доме не было пожарного извещателя, который мог бы вовремя оповестить жильцов о пожаре и предотвратить трагедию.