Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Троицке

Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печей

В Троицке (Челябинская область) устанавливают причину утреннего пожара в частном деревянном доме по Инженерной, 113, — во время тушения там обнаружено тело погибшего, сообщает пресс-служба Троицкого пожарно-спасательного гарнизона.

Вызов на пожар поступил около половины шестого утра. В ликвидации возгорания участвовали 14 человек личного состава и четыре автоцистерны.

«По прибытии на место пожарные обнаружили сильное задымление в доме. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы был обнаружен мужчина без признаков жизни: 68-летний хозяин отравился продуктами горения», — рассказали в ведомстве.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.