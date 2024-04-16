Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Магнитогорске

Причина ЧП выясняется

Вечером 15 апреля в Магнитогорске в частном доме на двух хозяев произошел пожар. В охваченной огнем половине здания пожарные обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Пархоменко. Прибывшие спасатели обнаружили охваченную огнем половину дома. Пламя уже перекинулось на вторую половину. Благодаря оперативности пожарных во второй половине огонь успел повредить только кровлю.

Первая половина дома, в которой произошел пожар, полностью уничтожена. Хозяин найден без признаков жизни. Причины пожара, а также личность погибшего выясняются.