Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Челябинской области

На месте происшествия работали сотрудники газодымозащитной службы

В частном доме на улице 1 Мая в селе Клеопино Каслинского района случился пожар. На месте нашли тело 47-летнего мужчины, сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде Челябинской области.

Информация о возгорании поступила по системе 112. К месту вызова приехали сотрудники 60-й пожарно-спасательной части и пожарных частей № 223 и № 215.

«На месте работало одно звено газодымозащитной службы, 3 единицы техники и 8 пожарных. Обнаружено тело хозяина дома», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Причину пожара установят сотрудники отдела дознания.

Как ранее сообщал наш сайт, на пожаре в частном доме в Чебаркуле погибла женщина.