Мужчина погиб на пожаре от непотушенной сигареты в Челябинске

15 жильцов дома эвакуировались из задымленного подъезда до прибытия спасателей

Днем 23 сентября в Челябинске на улице Российской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. В ходе тушения спасатели обнаружили хозяина горящей квартиры без сознания. Спасти его не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарных вызвали жильцы подъезда, которые почувствовали задымление. Они сразу же эвакуировались и принялись ждать спасателей. Сотрудники МЧС проникли в горящую квартиру и приступили к тушению, предварительно эвакуировав находящегося без сознания хозяина дома.

«Мужчина надышался угарным газом, его передали сотрудникам скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось. Наиболее вероятно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении»,— рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров. Проверка продолжается.