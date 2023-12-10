Мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты в Челябинской области

ЧП произошло в частном доме

Сегодня, 10 декабря, в селе Варна Челябинской области загорелся частный жилой дом. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасателей вызвали очевидцы. Прибыв на место, сотрудники МЧС первым делом провели разведку и обнаружили тело 39-летнего мужчины. Передав его полицейским, они принялись ликвидировать возгорание. Спустя некоторое время пожар был потушен.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила безопасности и не курить в помещении и тем более постели, особенно находясь в состоянии алкогольного опьянения.