Мужчина погиб на пожаре в Челябинской области из‑за неосторожного курения

Его тело обнаружили в задымленном частном доме

Сегодня, 23 февраля, в Карталах на улице Маяковского загорелся частный жилой дом. Спасатели, ликвидируя возгорание, обнаружили тело хозяина без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«При тушении звеном газодымозащитной службы был обнаружен 61‑летний мужчина без признаков жизни. Предварительно, причиной ЧП стала неосторожность при курении»,— уточнили в ведомстве.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров. Точная причина устанавливается.

Спасатели напоминают южноуральцам о важности соблюдения простых правил пожарной безопасности.