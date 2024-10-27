Мужчина погиб на ночном пожаре в квартире многоэтажки в Челябинске

Проживающая рядом семья спаслась благодаря извещателю

Минувшей ночью в доме на улице Сталеваров в одной из квартир произошел пожар. В результате хозяин погиб, а семья, проживающая в соседней квартире, спаслась благодаря пожарному извещателю, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные обнаружили горение в квартире, расположенной на четвертом этаже. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров. В помещении находился мужчина без признаков жизни. И пока одни спасатели вытаскивали его из горящего помещения и тушили пожар, другие помогали выбраться из задымленного подъезде проживающей в соседней квартире семье: маму и двух ее детей разбудил пожарный извещатель, но выбраться из помещения без спаскомплектов они не могли. В результате детей в возрасте двух и девяти лет госпитализировали.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем погибшего.