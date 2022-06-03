Мужчина ограбил подростка в квартире в Челябинской области

Подозреваемого задержали по горячим следам

В Красноармейском районе 49-летний мужчина постучался в дверь одной из квартир и выхватил из рук 15-летнего школьника мобильный телефон, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В полицию обратился отец подростка. Он рассказал, что сын находился дома один.

«На пороге стоял неизвестный мужчина с признаками алкогольного опьянения. Незнакомец попросил позвонить, однако после отказа он выхватил телефон и убежал. Экспертами ОМВД со слов несовершеннолетнего был составлен субъективный портрет злоумышленника, изъяты следы пальцев рук», — сообщили в региональном полицейском главке.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).