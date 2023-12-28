Мужчина напугал пистолетом жильцов дома в центре Челябинска

В инциденте разбирается полиция

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В подъезде одного из домов по улице Курчатова в Челябинске мужчина достал пистолет и угрожал им консьержке. Очевидцы поделились с ИА «Первое областное» видеозаписями происшествия.

В ночь на среду мужчина заходил домой, достал пистолет и направил его в сторону консьержки, говорил, что застрелит ее, если она не отдаст какие-то мифические ключи. Женщина держалась стоически. Ближе к 7 утра он извинился перед ней, затем зашел в лифт и демонстрировал оружие на встроенную камеру. Жители дома сообщили об инциденте в полицию.

«Сообщение зарегистрировано. Полицейскими проводится весь комплекс мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», — прокомментировали Первому областному информагентству в УМВД по Челябинску.

Жители дома не в первый раз наблюдают агрессивное поведение мужчины и требуют для него наказания.