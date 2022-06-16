Мужчина на угнанном авто врезался в патрульную машину в Челябинской области

Задержанный был пьян

В Трехгорном мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от экипажа ДПС и столкнулся с патрульной машиной. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Оказалось, что у мужчины не было прав управления авто и за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ („Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения“). За вождение в состоянии опьянения водитель привлечен и к административной ответственности», — сообщили в региональном полицейском главке.