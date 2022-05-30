Мужчина избил свою знакомую во дворе многоэтажки в Челябинске

Нарушителя ищет полиция

В Курчатовском районе Челябинска мужчина в ходе ссоры со своей знакомой избил ее и скрылся. Женщина написала заявление в полицию. Сейчас мужчину разыскивают. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 29 мая, в восьмом часу утра около дома № 134 на Комсомольском проспекте. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, мужчина и женщина возвращались из магазина. В какой-то момент между ними завязалась ссора, и челябинец, недолго думая, нанес своей знакомой несколько ударов, от которых она упала. Мужчина сразу же убежал, а пострадавшая смогла подняться только спустя некоторое время.

«Ее крики слышал весь двор, но никто не вышел ей не помощь»,— добавили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что после случившегося женщина обратилась в полицию.

«Личность мужчины, подозреваемого в совершении правонарушения, установлена. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения»,— уточнили в ведомстве.