Мужчина и женщина погибли в ночном пожаре под Усть-Катавом

Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем

Ночью 9 февраля в поселке Вязовая Усть-Катава в частном доме произошел пожар. Находившиеся в помещении мужчина и женщина погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на улице Советской. Прибыв на вызов, спасатели проникли в помещение и обнаружили тела мужчины и женщины. Передав их медикам, спасатели приступили к ликвидации возгорания.

«Пожар ликвидирован на площади 120 квадратных метров. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем»,— уточнили в ведомстве.

Минувшей ночью произошел еще один пожар, в котором также погибли два человека: жилой дом загорелся на Нагайбакском районе в поселке Переселенческом. Предварительно, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Спасатели уточняют, что ни в том, ни в другом доме не было пожарных извещателей, и спящие хозяева не почувствовали дым. Прибор же моментально реагирует на ЧП и громким звуком оповещает о надвигающейся беде. И даже крепко спящий человек услышит его и сможет спастись.