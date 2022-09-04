Мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме в Магнитогорске

Их личности выясняются

Утром 4 сентября в Магнитогорске в садовом товариществе «Металлург-2» в одном из домов произошел пожар. Спасатели во время тушения обнаружили в помещении тела мужчины и женщины. Следственный комитет проводит проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводе.