Мужчина и его девятилетний сын утонули на озере в Челябинской области

Они катались на сапбордах

Сегодня, 7 июля, днем в Чебаркульском районе на озере Большой Теренкуль произошла трагедия: утонул 47-летний мужчина и его девятилетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Прокуратура и следственный комитет проводят проверку.

«Папа с ребенком плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули»,— сообщили в ведомстве.

Чебаркульский прокурор устанавливает обстоятельства произошедшего и проверяет исполнение законодательства при обеспечении безопасности на воде. Проверку проводит и следственное управление СК России по Челябинской области.

Всего в Челябинской области с начала купального сезона на водоемах утонуло 28 человек, в том числе восемь детей. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют южноуральцам соблюдать меры безопасности на воде: отдыхать только в оборудованных местах, не злоупотреблять алкоголем, следить за детьми и надевать спасательные жилеты. Кроме того, при купании важно учитывать погодные условия.