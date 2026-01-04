Мужчина и 13-летний мальчик погибли в ДТП на М-5 в Челябинской области

﻿Еще троих пассажиров, в том числе младенца, доставили в больницу

Третьего января на 1622-м километре трассы М-5 «Урал» в Усть-Катавском округе произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель на Renault Logan ехал в сторону Челябинска. Автомобиль занесло, он выехал на «встречку» и совершил лобовой удар с внедорожником Geely Monjaro под управлением 41-летнего мужчины.

От полученных травм на месте скончались водитель Renault и его 13-летний пассажир. Еще троих пострадавших доставили в больницу. Среди них 38-летняя пассажирка Renault и второй, полуторагодовалый, ребенок из этой же машины, который находился в автолюльке. Также госпитализирован 43-летний пассажир из автомобиля Geely. По предварительной информации, все участники аварии были пристегнуты.

Следователи проводят проверки и устанавливают детали и причины ДТП.