Мужчина был ранен во время тройной аварии в Челябинске

ДТП произошло в Курчатовском районе города.

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В Челябинске 16 июня в дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадал мужчина. Авария произошла утром в Курчатовском районе города, на улице Бейвеля. Возле дома № 65 столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате аварии транспортные средства также сильно пострадали.

«Водитель автомобиля „Лада Приора“, мужчина 1990 года рождения, совершил столкновение с двигающимся перед ним автомобилем „Хендай Солярис“, за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения. После этого автомобиль „Хендай Солярис“ совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автомобилем ВАЗ-2114», — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая увезла водителя ВАЗ-2114 в медицинское учреждение, поскольку он получил травмы во время аварии. Сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства происшествия.