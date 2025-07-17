Муж с женой хотели вывезти из Бурятии рыбу на 9,5 млн рублей

Продать товар собирались в Иркутской области



Недалеко от села Истомино, во время рейда на берегу протоки реки Селенги, в багажнике иномарки обнаружили 717 килограммов байкальского омуля, хариуса и сига. Как сообщает arigus.tv со ссылкой на МВД Бурятии, стоимость «сюрприза» составила более 9,5 миллионов рублей.

При проверке удалось установить, что принадлежит транспортное средство семье из Иркутской области, 5З-лeтнeй жeнщинe и eе 45-лeтнeмy супругу. Документов на рыбу у них не оказалось. Пара рассказала, что они приехали отдыхать в Кабанский район, от местных узнали, где купить байкальскую рыбу. Купили ее у незнакомца, которого сейчас ищет полиция. Супруги планировали перепродать товар по возвращению домой.

Сотрудники полиции изъяли 2596 хвостов байкальского омуля, 29 хариусов и 4 сига. Заведено уголовное дело по пунктам «а» и «б» 2 части статьи 175 УК РФ «Приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем».

Автор: Алиса Шакирова