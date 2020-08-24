Мусор загорелся на ЧТЗ в Челябинске

Сотрудники МЧС сейчас работают на месте возгорания.

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В Тракторозаводском районе Челябинска загорелся мусор. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных во избежание распространения огня. На данный момент сотрудники МЧС России уже работают на месте.

«Горит мусор на площади 8 квадратных метров на спецплощадке, расположенной на улице Героев Танкограда. Подразделения МЧС на месте, работают»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло около 17:00. Причины пожара пока неизвестны. Этим будут заниматься сотрудники отдела дознания.