МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях прокомментировало задержание сотрудника

В учреждении сообщили, что подследственный эксперт уволен

МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях прокомментировало задержание сотрудника.

«В ноябре 2021 года в Челябинске был задержан не федеральный чиновник, а директор бывшей специализированной организации по работе с арестованным имуществом, контракт с которой МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях расторгло в 2020 году. Упоминаемый в публикациях бывший сотрудник Межрегионального территориального управления, специалист-эксперт отдела организации продаж и закупок, в настоящее время уволен с государственной гражданской службы и в МТУ не работает. Сотрудники и действующие специализированные организации МТУ по уголовному делу не проходят, оперативных действий в их отношении не проводится», — сообщают в МТУ Росимущества.

Напомним, о задержании специалиста стало известно накануне. Его подозревают в получении взятки.