Мстил за неустроенную жизнь: в Челябинске огласили приговор серийному убийце мужчин

Анатолий Шанауров из неприязни расправлялся с любителями алкоголя

Сегодня, 6 сентября, Челябинский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Миасса. За шесть убийств мужчин и незаконное хранение оружия южноуралец навсегда отправится в колонию особого режима.

Вполне обычный, худощавый, с длинными «музыкальными» пальцами, Анатолий Шанауров мог бы построить свою жизнь по-другому, однако из-за обид на фоне неустроенной личной и социальной жизни в июле прошлого года он схватился за молоток и отправился вершить судьбы людей, которые, по его мнению, злоупотребляли спиртным.





Судом и следствием было установлено, что Шанауров в июле прошлого года, вооружившись молотком и бутылкой водки, выходил на охоту и жестоко расправлялся с бомжами, простыми рабочими. Также одной из его жертв стал психически больной мужчина.

Подобно печально известному Битцевскому маньяку Александру Пичушкину, который убивал бездомных в парке, Анатолий Шанауров действовал по одинаковой, выверенной схеме.









Все шесть преступлений осужденный совершал в вечернее время. 15 июля 2020 года он расправился с 34-летним монтажником Артемом Гариповым. Шанауров вступил с жертвой в диалог и предложил вместе выпить в безлюдном месте. После того как мужчина заснул после употребления водки, Анатолий жестоко и цинично забил его тяжелым молотком. Известно, что он нанес Гарипову не менее пятидесяти ударов. Забил так, что раскрошил череп. К поискам пропавшего монтажника подключились полицейские и родственники Артема Гарипова. И через несколько дней в Миассе в зарослях был обнаружен труп, как позже выяснилось, бездомного мужчины. Он стал следующей жертвой серийного убийцы после Гарипова. Тело же монтажника нашли 28 июля.





Всего за три недели Шанауров расправился с шестью мужчинами. Всегда в вечернее время он выходил из дома с черной сумкой и возвращался домой после 22:00. Своих жертв он заманивал водкой, которую брал с собой на преступления. По словам государственного обвинителя, Шанауров с первыми своими жертвами выпивал, а с последующими только делал вид, что пьет водку. Когда мужчины засыпали или теряли бдительность, Анатолий доставал молоток и уродовал им лица до неузнаваемости. Затем безжизненные тела прятал в зарослях. Тела двоих мужчин были обнаружены лишь через полгода, уже после задержания убийцы — Шанауров сам показал, где спрятал их.





Виновник жестоких расправ попался, когда на одном из мест преступления его увидели оперативники, — молодой мужчина с тяжелой черной сумкой на плече попытался убежать, поймав на себе подозрительные взгляды. На допросах Шанауров во всем сознался.

«Изначально подсудимый рассказал, что готовился к убийству своего давнего обидчика, тренировался, так сказать. Но путался в показаниях. Сначала он сообщил, что носит в себе обиду два года, потом — 10 лет. В ходе допросов и на суде он поменял показания и объяснил преступления тем, что его отец сильно злоупотреблял спиртным и скончался в июне 2020 года. Это и побудило Шанаурова встать на скользкий путь», — рассказал гособвинитель прокуратуры Челябинской области Руслан Тимшин.



Кстати, и сам осужденный часто выпивал, порой и до потери сознания. Работал Шанауров подмастерьем в ремонте двигателей, девушки у него не было, жил с матерью в частном доме. Также при обыске в жилье подсудимого нашли самодельное огнестрельное оружие — отец подарил его Анатолию в 2003 году.

Во время оглашения приговора Шанауров заметно нервничал, внимательно заслушивал обстоятельства дела, периодически закрывая глаза, словно сожалея о содеянном. Впрочем, во время судебных заседаний он действительно раскаивался.

Психиатрическая экспертиза показала, что Шанауров очень эгоцентричен и не склонен к эмпатии. Хотя у него было обнаружено расстройство личности, установлено, что он полностью отдавал отчет своим действиям, заранее планировал преступления и прекрасно представлял, какой должна быть жертва каждого из них.

«Собранных доказательств достаточно для вынесения приговора. Шанауров признан виновным в преступлениях, совершенных по пунктам „а“, „в“, „и“ части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“) и части 1 статьи 222 УК РФ („Незаконное хранение огнестрельного оружия“)», — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Александр Скорик.



Челябинский областной суд вынес жителю Миасса суровый приговор. Он будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, и защитник Шанаурова намерен обжаловать его.

«Решением суда мы не удовлетворены, будем обжаловать и настаивать на смягчении наказания. Подзащитный полностью раскаялся в содеянном, и у него есть шанс исправиться», — считает адвокат Виктор Муравей.



Сам Анатолий Шанауров будто ждал такого приговора и на вопрос судьи, понятно ли ему решение, коротко и бодро ответил: «Да». Журналисты попытались поговорить с осужденным, и он в общем-то был готов дать комментарий, однако конвоиры запретили пожизненно осужденному отвечать представителям СМИ.



