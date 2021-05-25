Мотоциклиста из Миасса осудили на девять лет колонии за смертельное ДТП

Мужчину лишили водительских прав на 2,5 года

33-летний житель Миасса осужден на девять лет колонии за аварию с участием мотоцикла, за рулем которого он был. В ДТП погиб пассажир, а водитель не признавался, что был за рулем. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«21 августа 2020 года подсудимый, управляя мотоциклом „Кавасаки“ с двумя пассажирами, в Миассе выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора, утратил контроль над транспортным средством, которое опрокинулось. В результате один из пассажиров получил смертельные травы. Мужчина скрыл от полиции, что является водителем, фактически оставив место происшествия», — отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Миасский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения преступления).

Виновный приговорен к семи годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на два года шесть месяцев.

С учетом наказания по предыдущему приговору подсудимый получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на два года шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.