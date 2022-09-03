Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с автомобилем в Копейске

Водитель «Шевроле» не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении двухколесному транспорту

Вечером 2 сентября в Копейске столкнулись водитель автомобиля «Шевроле Круз» и мотоциклист. В результате последнего госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Копейску.

Авария произошла в 20:20 на проспекте Славы в районе дома № 15. По предварительным данным, 41-летний автомобилист, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу и врезался в мотоцикл, который двигался навстречу. Им управлял 37-летний мужчина. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

В тот же день в Копейске на улице Кожевникова водитель «ВАЗа» наехал на 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. В результате она получила травмы, ее доставили в больницу. Обстоятельства аварии также выясняются.