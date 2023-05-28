Мотоциклиста доставили в больницу после столкновения с автомобилем в Челябинске

Парень получил травмы

Вечером 27 мая в Челябинске на улице Худякова автомобилистка сбила мотоциклиста. Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу с травмами. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло около шести часов вечера около дома № 22/1. По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля «Хендай», перестраиваясь на другую полосу, не заметила и сбила мотоциклиста. Парня доставили с травмами в одну из городских больниц.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.