Мотоциклист разбился насмерть на трассе под Южноуральском

По предварительным данным, байкеру не уступил дорогу уазик

В Южноуральске устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля УАЗ. Авария произошла днем в понедельник, 12 августа, сообщает отделение пропаганды ведомства.

По предварительным данным, в 13:30 на 1-м километре автодороги, соединяющей Южноуральск и поселок Увельский, 40‑летний водитель грузовичка при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом Honda под управлением 36‑летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Автоинспекторы установили, что мужчина был лишен водительских прав.