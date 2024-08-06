Мотоциклист попал под колеса автомобиля в Челябинске

Байкер получил травмы, но остался жив

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Утром 6 августа в Челябинске произошла авария с участием автомобиля «Киа» и мотоцикла «Хонда», сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В 7:42 в районе дома № 13 на улице Худякова дорогу не поделили 39-летний водитель иномарки и 49-летний мотоциклист. Последний от удара слетел с транспорта и получил травмы.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Напомним, с начала 2024 года в Челябинской области произошло 229 аварий с участием мотоциклистов. В большинстве случаев водители двухколесного транспорта нарушили ПДД. Всего в таких авариях погибло 10 человек, в том числе двое детей.