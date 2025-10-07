Мотоциклист погиб в лобовом ДТП с автомобилем Changan в Челябинской области

Владелица иномарки выехала на встречку, совершая обгон

На трассе под Карабашом вечером 6 октября 48‑летняя водитель автомобиля Changan устроила лобовое ДТП, в котором погиб 27‑летний мотоциклист, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 29-м километре трассы Карабаш — Кыштым автомобилистка, совершая обгон, выехала на полосу встречного движения, где врезалась в мотоцикл Yamaha, которым управлял 27‑летний парень. Он погиб на месте аварии.

«Обгон на этом участке запрещен. Водитель мотоцикла находился в шлеме. На месте работают следователи»,— уточнили в ведомстве.

Тем же вечером в ДТП в Копейске погиб 24-летний байкер.