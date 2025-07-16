Поздно вечером 15 июля в Челябинске на улице Воровского произошло ДТП, в котором погиб 25‑летний мотоциклист, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В 22:30 у дома № 1а по не установленным пока обстоятельствам столкнулись автомобиль Lada Granta, которым управлял 21‑летний парень, и мотоцикл Yamaha под управлением 25‑летнего мужчины. От удара двухколесный транспорт разорвало на две части, его водитель получил смертельные травмы.
Водителя и 21-летнюю пассажирку отечественного авто госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.