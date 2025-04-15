Мотоциклист погиб под колесами грузовика в Увельском районе

По предварительным данным, водитель большегруза нарушил правила, не уступив дорогу

В Увельском районе устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием большегруза и мотоцикла. Авария произошла сегодня, 15 апреля, утром на 101-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика Iveco при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении двигавшемуся со встречного направления прямо мотоциклу Yamaha под управлением 42‑летнего мужчины.

В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.