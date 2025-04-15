В Увельском районе устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием большегруза и мотоцикла. Авария произошла сегодня, 15 апреля, утром на 101-м километре автодороги Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика Iveco при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении двигавшемуся со встречного направления прямо мотоциклу Yamaha под управлением 42‑летнего мужчины.
В результате ДТП байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.