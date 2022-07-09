Мотоциклист избил водителя самосвала на северо-западе Челябинска

В полицию пострадавший пока не обращался

Вечером 8 июля в Челябинске мотоциклист напал с кулаками на водителя «КАМАЗа». Нанеся несколько ударов, мужчина убежал. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы инцидента.

«В 17:05 стали свидетелями разборок на пересечении улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных. Увидели, как мотоциклист начал бить водителя»,— написала пользователь Анастасия Надуева в сообществе «Академ Риверсайд|Челябинск Сити|Соседи».

Одни комментаторы предположили, что байкер не просто так набросился на водителя самосвала: вероятно, автомобилист нарушил правила и едва не устроил ДТП. Другие же встали на защиту водителя «КАМАЗа».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что пока ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась.

«При обращении кого-либо из участников происшествия по заявлению будет проведена проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента»,— ответили в ведомстве.