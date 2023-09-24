Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП с «Газелью» на трассе в Челябинской области

Водитель двухколесного транспорта выехал на встречку

Сегодня, 24 сентября, рано утром на территории Красноармейского района произошло лобовое столкновение между мотоциклом и автомобилем «Газель». В результате водитель и пассажир двухколесного транспорта погибли, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 16 километре автодороги Челябинск — Новосибирск в 05:30. 39-летний мужчина, управляя мотоциклом «Кавасаки», выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Газель».

В результате водитель мотоцикла и его пассажир — неустановленный мужчина — скончались на месте происшествия. 59-летний водитель «Газели» получил травмы.

По факту аварии проводится проверка. В ведомстве уточнили, что выезд на полосу встречного движения на указанном участке дороги разрешен.