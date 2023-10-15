Мотоциклист-бесправник въехал в столб и погиб в селе в Челябинской области

Мужчина не справился с управлением

Сегодня, 15 октября, утром в Каслинском районе Челябинской области мотоциклист съехал с дороги и врезался в столб. От полученных травм он скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в селе Шабурово на улице Свердлова около 9:30. 31-летний мужчина управлял мотоциклом «Урал» и, скорее всего, не справился с управлением. Прибывшие медики констатировали смерть мотоциклиста.

«На данный момент установлено, что водитель не имел право управления на данную категорию транспортного средства»,— сообщили в областной ГИБДД.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.