Мотоциклист-бесправник насмерть разбился в ДТП в Миассе

Защитной экипировки на нем не было

В субботу, 25 мая, в Миассе Челябинской области 28-летний водитель питбайка «Кайо» выехал на полосу встречного движения и попал под колеса «Камаза». В результате мужчина погиб, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Установлено, что у водителя мотоцикла не было соответствующей категории прав. Защитная экипировка отсутствовала»,— уточнили в ведомстве.

Инспекторы напомнили о том, что подобный транспорт не предназначен для дорог общего пользования, и управлять им можно только на специальных закрытых площадках. Кроме того, у водителя должны быть права определенной категории.

В тот же день в Миассе произошла другая смертельная авария — на стройплощадке водитель погрузчика при движении задним ходом сбил пешехода. Мужчина скончался на месте.