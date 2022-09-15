Мотоцикл и грузовик столкнулись в Ленинском районе Челябинска

Погибших в ДТП нет

В 7:30 четверга, 15 сентября, на перекрестке автодороги «Меридиан» и улицы Шота Руставели произошло ДТП. Там столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль МАЗ, которым управлял мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

«В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась водителю мотоцикла. В настоящий момент на данном участке дороги работают два экипажа ДПС для осуществления распорядительно-регулировочных действий для избежания заторовых ситуаций», — отмечают в ГИБДД.

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП.