Моторный отсек загорелся в автомобиле на трассе в Челябинской области

Довезти владелицу авто с детьми до Челябинска вызвался неравнодушный водитель

Вечером 28 августа на трассе на территории Саткинского района в автомобиле «Рено-Меган» произошло возгорание моторного отсека. Водитель и пассажиры не пострадали, на помощь к ним пришли сотрудники ГИБДД и неравнодушные водители, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Инцидент произошел около 19:00 на 1677-м километре автодороги Москва — Челябинск. Находившаяся за рулем автомобиля женщина, следуя из Усть-Катава в Челябинск, почувствовала запах гари и остановилась на обочине. Как только она вышла из машины и вывела своих детей, произошло возгорание моторного отсека.

«К месту происшествия подъехал экипаж ДПС ГИБДД, оказал необходимую помощь. Вызвал эвакуатор. Неравнодушный водитель вызвался оказать помощь семье и подвезти их до Челябинска»,— рассказали в ведомстве.

Причины произошедшего выясняются.